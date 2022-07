Een 53-jarige Amsterdammer is donderdag in hoger beroep veroordeeld tot dertig jaar cel voor de moord op de 19-jarige Raymildo Landveld en het beschieten van drie anderen. De straf van het gerechtshof in Amsterdam is tien jaar hoger dan de rechtbank Maikel A. eerder oplegde. A. was tegen die straf in hoger beroep gegaan, hij zegt dat hij onschuldig is.