Nieuwe vliegroute in nacht: mogelijk minder geluidshinder Schiphol

Vliegtuigen die ’s nachts op de Polderbaan van luchthaven Schiphol landen, doen dat vanaf donderdagnacht via een andere aanvliegroute. Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) meldt donderdag dat de nieuwe route dankzij nieuwe technologieën in gebruik kan worden genomen en de hinder beperkt voor inwoners van Noord-Holland. Of inwoners van Uitgeest, Castricum, Heemskerk en Beverwijk ook daadwerkelijk minder last krijgen van geluidsoverlast, moet volgens verenigingen die opkomen voor bewoners echter nog blijken.