Volkswagen-diesels mogen bij lagere temperaturen niet meer stikstof uitstoten om onderdelen als roetfilters te ontzien. De software die de autofabrikant daarvoor heeft gebruikt is zo ontoelaatbaar, dat klanten zelfs hun geld zouden kunnen terugvragen, oppert het Europees Hof van Justitie. De uitspraak is de zoveelste reprimande voor de Duitse automaker over het manipuleren van uitlaatgassen.