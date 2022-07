Shell was donderdag de grootste daler in de AEX-index, die een klein verlies liet zien. Het olie- en gasconcern kampte met een verdere daling van de olieprijzen. De vrees voor een recessie hield de markten daarbij in de greep. Zo verlaagde de Europese Commissie de groeiverwachtingen voor de economie van de eurozone vanwege de onzekerheden door de Russische invasie van Oekraïne.