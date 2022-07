Poolse onderzoekers hebben in de buurt van het voormalige Duitse concentratiekamp Soldau, ten noorden van Warschau, een massagraf gevonden met de verbrande overblijfselen van zo’n achtduizend mensen. Volgens de onderzoekers van het Instituut voor Nationale Herinnering gaat het vermoedelijk om de resten van leden van de Poolse elite die in 1939 in het kamp zijn omgebracht.