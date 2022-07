Chipfondsen ASML, ASMI en Besi stonden woensdag bij de zeldzame stijgers in de AEX-index. De stemming op het Damrak was overwegend negatief, net als elders in Europa. De angst voor een recessie blijft aanwezig en de nog altijd torenhoge Amerikaanse inflatie hielp niet om die vrees te verlichten. Ook een forse renteverhoging van de Bank of Canada wakkerde de recessievrees aan.