Voor zijn rol bij de repatriëring van de slachtoffers van vlucht MH17 krijgt Alexander Hug een koninklijke onderscheiding. Hij was van 2014 tot 2018 het plaatsvervangend hoofd van de waarnemersmissie in Oekraïne namens de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE).