Wall Street daalt na verdere stijging Amerikaanse inflatie

De aandelenbeurzen in New York gingen woensdag opnieuw omlaag. Beleggers reageerden op de nieuwste inflatiecijfers uit de Verenigde Staten. Daaruit bleek dat de prijzen van consumentengoederen in juni verder zijn gestegen tot 9,1 procent, van 8,6 procent in mei. De inflatie blijft daarmee op het hoogste niveau in ruim veertig jaar. De Federal Reserve zal daardoor de rente waarschijnlijk stevig blijven verhogen om de hoge inflatie af te remmen.