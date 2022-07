9 Jaar cel en tbs voor mishandeling en in koffer stoppen kind

De 42-jarige Sjaak S. uit Groningen is voor het zwaar toetakelen van een wildvreemde vrouw en het opsluiten van haar kind (2) in een koffer door de rechtbank in Groningen veroordeeld tot een celstraf van negen jaar en tbs met dwangverpleging. De man heeft zich volgens de rechter schuldig gemaakt aan poging tot doodslag, vrijheidsberoving, zware mishandeling en verkrachting. De straf is gelijk aan de eis van het Openbaar Ministerie.