Tegen voormalig Hofstadgroep-lid Samir A. is een gevangenisstraf van zes jaar geëist voor onder meer het inzamelen van geld voor vrouwen en kinderen in IS-gebied. Volgens het Openbaar Ministerie was dat geld bedoeld voor het financieren van terrorisme. „A. kon dat niet alleen weten, het lijkt er zelfs op dat het zijn bedoeling was”, aldus de officier van justitie woensdag in de beveiligde rechtbank in Rotterdam.