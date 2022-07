De meerderheid van de Oekraïense vluchtelingen wil zo snel mogelijk terug naar huis, maar denkt ook dat een terugkeer voorlopig nog niet mogelijk is. In een enquête van VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR spreekt twee derde van de vluchtelingen de verwachting uit dat de situatie in Oekraïne de komende maanden nog niet veilig genoeg zal zijn.