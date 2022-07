De AEX-index van de beurs in Amsterdam is woensdag licht lager geopend. Beleggers zijn vooral in afwachting van het inflatiecijfer dat later op de dag in de Verenigde Staten bekend wordt gemaakt. De inflatie speelt een belangrijke rol bij het rentebeleid van de Amerikaanse centralebankenkoepel Federal Reserve. Bij een hoger dan verwachte inflatie kan de Fed de rente sterker blijven verhogen.