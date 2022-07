Oud-leidinggevenden van de kerncentrale in het Japanse Fukushima moeten bij elkaar 13 biljoen yen, omgerekend zo’n 95 miljard euro, betalen in de nasleep van de kernramp in 2011. Een rechtbank ik Tokio heeft in een vonnis bepaald dat de voormalige bestuurders van energiemaatschappij Tepco financieel aansprakelijk zijn voor de ramp. Dat meldden lokale media.