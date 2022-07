Musk bestempelt rechtszaak Twitter over overname als ironie

Het is ironisch dat Twitter een overname door miljardair Elon Musk via de rechter wil afdwingen. Dat is althans de reactie van Musk op het plan van Twitter de deal via de rechter alsnog te willen beklinken. De ironie zit hem er vermoedelijk in dat Twitter zelf via de rechter openheid van zaken moet geven over bijvoorbeeld het aantal nepaccounts. Musk plaatste zijn reactie „oh the irony” in een bericht op het socialemediaplatform.