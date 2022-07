Gemeenteraad Roermond installeert Jos van Rey als wethouder

De gemeenteraad van Roermond komt woensdagavond vanaf 18.00 uur bij elkaar voor het installeren van vijf nieuwe wethouders, onder wie Jos van Rey. Het is voor het eerst in tien jaar dat de 77-jarige Van Rey weer terugkeert op zijn wethouderspost. Een ambt dat hij bekleedde van 1979 tot 1982 en van 1998 tot oktober 2012, toen hij zich gedwongen zag op te stappen na invallen door de politie in zijn woning. Hij stapte toen ook op als senator voor de VVD in de Eerste Kamer.