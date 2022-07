Pianist en pianopedagoog Jan Wijn is dinsdagavond op 88-jarige leeftijd in het ziekenhuis in Amersfoort na een kort ziekbed overleden. Dat laat zijn familie aan het ANP weten. Wijn kreeg vorig jaar oktober de Frans Banninck Cocqpenning vanwege „zijn grote artistieke en pedagogische verdiensten als pianist en hoofdvakdocent aan het Conservatorium van Amsterdam”.