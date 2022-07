Olieconcern Shell heeft dinsdag op de beurs in Amsterdam 1,3 procent aan beurswaarde verloren. Het concern ging omlaag in het kielzog van de fors lagere olieprijzen. Die daalden uit vrees voor een recessie die de vraag naar olie onder druk kan zetten. Mogelijke nieuwe coronalockdowns in China kunnen eveneens zorgen voor een lagere vraag, wat de olieprijzen geen goed deed.