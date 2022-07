De Belastingdienst heeft de procedures gevolgd bij de behandeling van het Amerikaanse platformbedrijf Uber. Dat heeft de dienst volgens staatssecretaris Marnix van Rij (Financiën) hem gezegd na onthullingen van onderzoeksjournalisten over nauwe banden met Uber. „Ik ga dit verder onderzoeken. Ik zal dat rapporteren aan ons parlement”, zei Van Rij op een bijeenkomst in Brussel over Europees belastingbeleid.