Evofenedex: handelsverdrag CETA geeft duidelijkheid

Het handelsverdrag CETA geeft meer duidelijkheid over de gereguleerde handel tussen Canada en de Europese Unie, zegt ondernemersorganisatie evofenedex. De organisatie zegt „opgelucht” te zijn dat de Eerste Kamer dinsdag heeft ingestemd met het verdrag, dat in 2017 voorlopig in werking was getreden. Sinds die tijd heeft met name het midden- en kleinbedrijf (mkb) „positieve effecten” ondervonden van het verdrag. Dat geldt voor in Nederland gevestigde bedrijven die zakendoen met Canada.