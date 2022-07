Tekort aan zoetwater dreigt voor West-Nederland

Waterschappen in West- en Midden-Nederland verwachten dat er volgende week een tekort aan zoetwater in het gebied ontstaat. Dat komt doordat de waterstand in de grote rivieren sterk gaat dalen, waardoor de Rijn niet voldoende water aanvoert. Tegelijkertijd is het erg warm en dringt er meer zout water vanaf zee het land binnen. Waarschijnlijk wordt volgende week de Klimaatbestendige Wateraanvoer (KWA) ingezet, het systeem dat ervoor zorgt dat er via stuwen en gemalen zoetwater uit de Lek en het Amsterdam-Rijnkanaal naar het westen wordt getransporteerd.