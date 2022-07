Een van de verdachten die vorige week is aangehouden in het onderzoek naar de moord op Peter R. de Vries blijft de komende negentig dagen in de cel. Dat heeft de raadkamer van de rechtbank in Amsterdam bepaald. Het gaat om de 27-jarige man die op 4 juli is opgepakt op Curaçao en die vervolgens naar Nederland is overgebracht.