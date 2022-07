Tesla-topman en miljardair Elon Musk roept oud-president Donald Trump op niet mee te doen met de presidentsverkiezingen in 2024. Trump is volgens Musk te oud om de baas van „wat dan ook te zijn, laat staan de baas van de Verenigde Staten” en kan beter met pensioen gaan, meldde de rijkste man ter wereld in een reeks tweets.