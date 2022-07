In de Lippe Gabriëlsplas vlakbij Drachten in Friesland leven kwabalen. Natuuronderzoekers hebben de kenmerkende trommelgeluiden van deze voor Nederland zeer zeldzame en ernstig bedreigde vis op band vastgelegd. Tot voor kort werd aangenomen dat de kwabaal in Friesland uitgestorven was, aldus de wetenschappers.