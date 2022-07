Achter de moord op oud-premier Shinzo Abe van Japan, vrijdag, blijkt woede te zitten over diens banden met de Verenigingskerk of Moonsekte. Het werpt licht op de rol van religie in de Japanse politiek. „Japanners zijn gebrand op de scheiding van kerk en staat, maar de invloed van religieuze groepen op sommige politici is groot.”