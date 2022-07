Premier Mark Rutte brengt maandag een bezoek aan Oekraïne, waar hij onder anderen met president Volodimir Zelenski spreekt. Aan het begin van zijn bezoek werd Rutte rondgeleid op enkele plekken nabij de hoofdstad Kiev waar zwaar is gevochten met de Russen. Het bezoek is in het diepste geheim voorbereid om veiligheidsredenen.