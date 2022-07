UberFiles brengen dubieuze praktijken aan het licht bij Uber

Door de UberFiles zijn tal van dubieuze praktijken bij techbedrijf Uber aan het licht gekomen. Internationaal onderzoekswerk van journalisten wijst uit dat de onderneming, bekend van zijn taxi-app, in de periode van 2013 tot 2017 soms voor niets terugdeinsde. In Nederland zou oud-Eurocommissaris Neelie Kroes tegen een verbod uit Brussel in hebben gelobbyd voor het bedrijf. In Frankrijk zou niemand minder dan Emmanuel Macron hebben geholpen en in België zou Uber privédetectives hebben afgestuurd op concurrenten.