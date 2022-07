Op de Amsterdamse beurs gaat de aandacht maandag onder meer uit naar techinvesteerder Prosus na een flinke koersdaling in de Chinese techsector. Internet- en gamesbedrijf Tencent, waarin Prosus een groot belang heeft, en webwinkelconcern Alibaba stonden in Hongkong bij de verliezers. De bedrijven kregen van China een boete opgelegd wegens het niet naleven van anti-monopolieregels over de openbaarmaking van transacties.