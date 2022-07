Economen: recessiegevaar eurozone neemt toe door gastekorten

Het risico op een recessie in de eurozone is verder toegenomen vanwege de dreigende gastekorten en hoge inflatie. Dat meldt persbureau Bloomberg op basis van een onderzoek onder economen. De kans op een economische krimp in het eurogebied wordt nu geschat op 45 procent. In een eerder onderzoek gingen de economen nog uit van een kans van 30 procent op een recessie. Voorafgaand aan de Russische invasie van Oekraïne was dat 20 procent.