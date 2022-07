De politie heeft zondagmiddag twee mannen van 35 jaar uit Oud-Beijerland en Schiedam aangehouden voor mogelijke betrokkenheid bij het beschieten van een auto. Dit gebeurde rond 14.30 uur op een kruispunt op de Dorpsweg in Rotterdam. Daarbij zijn geen gewonden gevallen. Tijdens de aanhouding is ook een vuurwapen in beslag genomen.