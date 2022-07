Grenspolitie VS sloeg Haïtiaanse migranten niet, wel wangedrag

Agenten van de Amerikaanse grenspolitie te paard die vorig jaar september Haïtiaanse families belaagden langs rivieroevers in Texas, hebben migranten niet met hun teugels geslagen, maar handelden ongepast en hadden geen goede begeleiding. Op meerdere niveaus faalde de dienst, er was sprake van een gebrek aan training en onprofessioneel en gevaarlijk gedrag door agenten. Die conclusies staan in een langverwacht intern rapport dat vrijdag werd vrijgegeven, meldt The Washington Post.