Op de Nederlandse wegen staat vrijdagmiddag rond 16.00 uur zo’n 400 kilometer file. Hoewel dat volgens de ANWB niet extreem veel is, staat er wel iets meer file dan op een gemiddelde vrijdag. Het gaat om veel recreatie- en vakantieverkeer, niet alleen omdat in regio Midden de zomervakantie is begonnen, maar ook omdat Duitse en Belgische toeristen ons land dit weekend opzoeken.