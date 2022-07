Het leven in Oekraïne is in doorsnee 21 procent duurder geworden, het hoogste niveau in zes jaar tijd. Vooral brandstoffen en voedselvoorraden, die door de Russische invasie worden belemmerd, werden in rap tempo duurder, aldus het Oekraïense bureau voor de statistiek. Om de hoge inflatie te beteugelen, verhoogde de centrale bank van Oekraïne de rente eerder al tot een niveau van 25 procent.