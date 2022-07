ForFarmers was vrijdag een uitblinker op de Amsterdamse beurs. Het veevoerbedrijf werd bijna een vijfde meer waard na een positieve handelsupdate. De algemene stemming op het Damrak was terughoudend na het sterke koersherstel in de afgelopen dagen. Beleggers deden het rustig aan in afwachting van het belangrijke Amerikaanse banenrapport, dat later op de dag verschijnt.