Minister Franc Weerwind (Rechtsbescherming) wil niet inhoudelijk reageren op de eis van de FNV om 400 miljoen uit te trekken om nieuwe mensen in de jeugdbescherming te werven. Wel geeft hij aan in gesprek te zijn met gemeenten en jeugdbeschermingsregio’s. „Ik ben in gesprek, ik blijf in gesprek, want voor mij staan de gezinnen en kinderen centraal.”