Boris Johnson belooft ‘demissionaire’ terughoudendheid

De als partijleider afgetreden Britse Conservatieve premier Boris Johnson heeft beloofd zich niet in belangrijke zaken te mengen zolang hij als demissionair eerste minister in functie is. Zowel partijgenoten als oppositieleiders vreesden dat de mediagenieke Johnson zich niets zou aantrekken van de politieke nederlaag waarmee zijn eigen partij hem tot opstappen dwong. Ze vreesden dat hij de Britse regering verder beslissend zou blijven aanvoeren. Maar Johnson weerspreekt dat.