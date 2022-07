Een van de belangrijkste gamebeurzen ter wereld, de Electronic Entertainment Expo of E3, keert terug. Het congres wordt in juni volgend jaar gehouden in Los Angeles. Dan kunnen er weer bezoekers naar binnen, voor het eerst sinds 2019. Dat hebben de organisatoren donderdag bekendgemaakt. In 2020 en dit jaar werd de beurs afgelast vanwege het coronavirus, en vorig jaar was E3 alleen online te volgen.