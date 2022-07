Het kabinet zou het gebruik van de term ’ras’ in de wet tegen het licht moeten houden, vindt het College voor de Rechten van de Mens. Het college zegt dat de term op zijn minst verduidelijkt zou moeten worden. Juridisch is dit niet nodig, maar verduidelijking „kan bijdragen aan een beter begrip van het verbod van discriminatie bij het brede publiek”, meldt het College in een advies aan het kabinet.