De aandelenbeurs in Amsterdam is donderdag opnieuw met een flinke winst de handel uitgegaan. Daarmee werd voortgeborduurd op de stevige plus van een dag eerder. De zorgen over een economische recessie werden wederom aan de kant geschoven door beleggers. Ook op de beurs in Londen was het sentiment positief, ondanks het nieuws dat de Britse premier Boris Johnson gaat vertrekken.