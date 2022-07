OM onderzoekt berekening stikstofuitstoot Lelystad Airport

Het Openbaar Ministerie start een onderzoek naar mensen die voor de luchthaven hebben berekend hoeveel stikstof Lelystad Airport gaat uitstoten als het vliegveld uitbreidt. Dat bevestigt een woordvoerster van het Landelijk Parket na berichtgeving van Omroep Flevoland. Onderzocht wordt of er sprake is van kwade opzet bij het opstellen van de cijfers, waardoor een te gunstig beeld over de uitstoot zou zijn ontstaan. Door dat te gunstige beeld zou er geen natuurvergunning nodig zijn voor Lelystad Airport.