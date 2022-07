Politie onderzoekt berichten over belagen van agenten thuis

De politie Noord-Nederland onderzoekt berichten en filmpjes die op sociale media rondgaan waarin wordt beweerd dat politieagenten thuis worden belaagd door actievoerders. Zo zou er brand zijn gesticht in de tuin van een politieagent die was betrokken bij het schietincident bij een boerenprotest in Heerenveen dinsdagavond. Een politiewoordvoerster laat weten hiervan geen melding te hebben en de waarheid van de berichten te onderzoeken.