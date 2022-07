De Nederlandse alarmcentrale Eurocross Assistance waarschuwt reizigers voor het oplopen van rabiës, oftewel hondsdolheid. De ziekte wordt verspreid door een besmet dier, bijvoorbeeld via een lik of beet. Voor de coronapandemie nam het aantal Nederlanders dat rabiës kreeg op reis in het buitenland toe. Nu het aantal buitenlandse reizen weer toeneemt, wil de alarmcentrale een nieuwe stijging in rabiësmeldingen voorkomen.