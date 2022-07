Burgemeester Servaas Stoop van West Betuwe heeft een noodverordening afgekondigd voor de plaatsen Geldermalsen en Meteren in zijn gemeente. De burgemeester wil geen blokkades, betogingen of demonstraties van boerenactievoerders meer rond het distributiecentrum van Albert Heijn in Geldermalsen. De noodverordening geldt voor een week en geeft de politie meer armslag om op te treden.