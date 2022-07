„Lumey had in  zijn tijd al een inktzwarte reputatie”

Het is zaterdag 450 jaar geleden dat negentien rooms-katholieke geestelijken in Den Briel om het leven werden gebracht door de protestantse watergeuzen. Deze geestelijken kregen de naam ”de martelaren van Gorcum”. Waar kwam die uitbarsting van religieus geweld vandaan?

Ferry Verwater is coördinator van de bedevaartskerk Heilige Martelaren van Gorcum in Brielle. Hij legt eerst maar eens de connectie tussen de twee steden uit. Een van de meest gestelde vragen van bezoekers gaat namelijk over het feit dat de kerk van de martelaren van Gorcum in Brielle staat. „In de nacht van 5 op 6 juli 1572 haalden de watergeuzen een aantal katholieke geestelijken uit een klooster in Gorinchem en vervoerden ze met een turfschuit naar Brielle. De geuzen zagen ervan af om een vonnis in Gorinchem te voltrekken in verband met mogelijke tegenstand en onrust in de net veroverde stad. In Brielle werden de geestelijken opnieuw gevangengezet. Drie dagen later, op 9 juli, werden de negentien geestelijken onder luid gejoel

halfnaakt naar een turfschuur gedreven. Daar, in die turfschuur, werden ze alle negentien om het leven gebracht door ophanging. De moordenaars tooiden zich met de afgehakte trofeeën van de omgebrachte geestelijken en keerden triomfantelijk terug naar de stad.”

Achter het kerkgebouw, net buiten de stad Brielle, is het stil op het ommuurde martelaarsveld. Op de grond zijn de contouren aangegeven van de plek waar de bewuste turfschuur ooit stond. Nu prijkt op de locatie van de ophanging een ciborium, een altaaroverkapping op acht zuilen. Achter de plaats waar de turfschuur zich bevond, is een vijver. Die werd nog lang gebruikt vanwege de vermeende geneeskrachtige werking. Verwater: „Bij een van de opgravingen op de plaats waar de geestelijken werden begraven, zijn de botten van de martelaren gevonden. Die werden vervolgens gewassen in het water van de vijver. Vanaf die tijd kwamen mensen af op het water van de vijver om er genezing te vinden.”

De omgang om het martelaarsveld, die in vroeger tijd van hout was, was verplicht, legt Verwater uit. „Hier vinden al sinds 1867, na de heiligverklaring van de martelaren, herdenkingen en processies plaats. De protestanten, die in de omgeving van Brielle in de meerderheid waren, wilden daar niets van zien. Om die reden is het complex geheel ommuurd. De houten ommuring werd aan het begin van de twintigste eeuw vervangen door een betonnen exemplaar.”

De imponerende bedevaartskerk, gebouwd voor het martelarenveld, is nog relatief jong en stamt uit de jaren dertig van de vorige eeuw. De oorspronkelijke kerk, die achter het martelarenveld stond, was van hout en dateerde uit 1880.

Het stenen gebouw, ontworpen door architect H. P. J. de Vries, valt op door de bijzondere verlichting die door de dertien ramen in het koor van de kerk valt. Het bedehuis kenmerkt zich door bakstenen spitsbogen. Links en rechts in de kerk zijn beelden van de negentien martelaren geplaatst. Een imposant schilderij van de Haarlemse schilder Carel Frans Philippeau uit 1880 beeldt de laatste ogenblikken van de martelaren uit. Voor in de kerk staat een bronzen schrijn met botresten van de martelaren. Verwater: „Deze resten zijn afkomstig van het martelarenveld. Niet alleen hier zijn er botten; ook in de Sint-Niklaaskerk in Brussel staat een reliekschrijn met overblijfselen van de martelaren.”

Van half mei tot eind oktober wordt de kerk bezocht door rooms-katholieken die de martelaren daar gedenken. Buiten het kerkgebouw zijn negentien informatiepalen met daarop de namen van de martelaren en een korte levensbeschrijving in de tuin geplaatst. Verwater: „Het is goed om deze donkere periode niet te vergeten; wij proberen de martelaren zo in gedachten te houden.”