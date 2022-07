Veel scholen moeten duidelijker communiceren over de vrijwilligheid van de ouderbijdrage die ze vragen, vindt de Onderwijsinspectie. Die is bezig aan een onderzoek naar de manier waarop scholen hiermee omgaan. De voorlopige uitkomst is dat meer dan de helft van de scholen in het voortgezet onderwijs hier te weinig duidelijkheid over geeft aan ouders, zo bevestigt een woordvoerder berichtgeving van de Volkskrant.