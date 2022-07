Het Koreaanse techbedrijf Samsung was donderdag op de beurs in Seoul een opvallende stijger. De onderneming kwam met een beter dan verwachte omzetstijging in het voorbije kwartaal van 21 procent. Daarmee nam Samsung de ergste vrees onder beleggers weg over de impact van de afzwakkende consumentenvraag en de stijgende materiaalkosten die de chipindustrie in de weg zitten. Een sector die goed is voor 550 miljard dollar.