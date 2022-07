Een van de meest gezochte mannen in Italië, mafiabaas Rocco Morabito, is in Rome aangekomen nadat hij was uitgeleverd door Brazilië. Daar werd hij in 2021 gearresteerd. De 55-jarige Morabito, bekend als ‘de cocaïnekoning van Milaan’, moet een gevangenisstraf van dertig jaar uitzitten voor drugshandel, melden diverse media.