De eerste actievoerders en trekkers hebben zich verzameld bij het politiebureau in Leeuwarden, waar een 16-jarige actievoerder zou vastzitten die dinsdagavond werd aangehouden bij een boerenprotest in Heerenveen. Een kleine twintig trekkers staan daar in een rij opgesteld, bestuurders en sympathisanten staan ernaast. Politiebusjes en agenten blokkeren de straat naar de ingang van het bureau.