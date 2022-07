Debat over wolf kan een serieus conflict worden

Het debat over de al dan niet gewenste aanwezigheid van de wolf in Nederland kan uitgroeien tot een stevig conflict. De standpunten voor en tegen verharden en vooral op sociale media is veel frustratie, boosheid en onmacht te lezen. De felheid van de discussie weerspiegelt een toenemend ongenoegen over de positie van de wolf en het gevoerde beleid. Inwoners van het platteland hebben het gevoel dat „stadse mensen” zich ermee bemoeien en zijn daar ontevreden over.