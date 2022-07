Boerenactiegroep Farmers Defence Force (FDF) roept boeren op om woensdagmiddag naar een politiebureau in Leeuwarden te komen, waar een 16-jarige actievoerder zou vastzitten die dinsdagavond werd aangehouden bij een boerenprotest in Heerenveen. Die oproep doet voorman Mark van den Oever in een videoboodschap die op YouTube is geplaatst.