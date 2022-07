De politie schiet echt alleen in heel bedreigende situaties, benadrukt voorzitter van de Nederlandse Politiebond (NPB) Jan Struijs. De politie schoot dinsdagavond gericht op boerendemonstranten, nadat zij zouden hebben geprobeerd in te rijden op agenten bij een oprit naar de A32 in Heerenveen. „De politie schiet niet zo vaak en niet zo veel, het moet dan echt een gevaarlijke situatie zijn geweest”, aldus Struijs.